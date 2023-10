Ostigard, alla quarta da titolare segna il primo gol in Serie A

Stavolta non sono stati i soliti Osimhen, Kvaratskhelia a sbloccare una partita che per tutto il primo tempo non aveva dato risultato, ma Leo Ostigard, il difensore che alla sua quarta partita da titolare ha mandato la palla in rete, la prima volta per lui in Serie A, sbloccando finalmente Lecce-Napoli, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “La partita l’ha inclinata rendendola discesa dopo un quarto d’ora Leo Ostigard, professione difensore, alla quarta di fila da titolare in campionato e al primo gol in Serie A festeggiato condividendo la sua gioia con un alleato speciale: «Il merito del gol è soprattutto di Zielinski che ha messo dentro l’area un grande cross». Ostigard, che Garcia in estate ha blindato, ha inaugurato il secondo poker consecutivo del Napoli e poi è tornato dietro, s’è sistemato accanto a Natan e ha lasciato poco divertimento agli attaccanti del Lecce: «Non è mai facile quando hai un compagno giovane al tuo fianco e anche tu sei giovane, ma stiamo funzionando alla grande e ancora una volta abbiamo giocato una buona partita. Ora dobbiamo continuare così. Vogliamo vincere ancora». L’emergenza improvvisa, prima Rrahmani e poi Juan Jesus ko, ha promosso Ostigard-Natan coppia titolare a sorpresa con risultati fino ad ora convincenti in una fase della stagione già decisiva: «Quando vinci l’anno prima non è mai facile ripartire perché le squadre che ti affrontano hanno ancora più voglia di batterti. Ecco perché, dopo l’Udinese, questa è un’altra vittoria importante che aiuta a migliorarci»”.

Factory della Comunicazione