Osimhen, il consiglio del Pampa: “Rifletti, potresti pentirtene”

La non esultanza di Osimhen dopo i gol intristisce un po’. Il bello del calcio, il suo culmine, la gioia…Il calcio è il gol, per un attaccante poi…Invece, quel video che voleva essere solo goliardico, ha avuto questo effetto sull’attaccante nigeriano che, dopo la sua pubblicazione, non si sta godendo i suoi momenti con la squadra ed i suoi tifosi. Un ex attaccante come Roberto Sosa, il Pampa, via social gli ha scritto un messaggio in cui lo invita a riflettere… «Caro Victor, con tutto il rispetto, mi permetto di dirti: tra sei mesi, un anno o tre, perché il calcio è così, andrai a giocare altrove e sono certo che ti pentirai di non aver esultato dopo il gol che hai fatto. Quando sarai lontano capirai veramente e forse te ne pentirai delle partite in cui hai segnato e non esultato. Questi tifosi, quelli del Napoli, come quelli del Gimnasia o Boca Jrs, sono stati scelti da Diego Maradona. E come disse lui “noi calciatori, senza i tifosi, non siamo nessuno“. Ascolta, rifletti, agisci: questo pubblico è meraviglioso»

Factory della Comunicazione