Impegno e rispetto ci sono, che Osimhen non esulti è solo un peccato

Dispiace. Soprattutto per lui. Il calcio vede la sua apoteosi, il suo scopo, nella realizzazione del gol. Per un attaccante poi…E non vederlo esultare, godersi il momento e la gioia, dispiace. Anche perchè si tratta di un ragazzo. Osimhen, continua a non esultare dopo il gol. E’ successo anche a Lecce. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Peccato che Victor non esulti. L’abbraccio coi compagni e l’intesa in campo non manca, ma il nigeriano sta attraversando un periodo particolare e va rispettato. La vicenda delle clip video l’ha toccato, anche perché c’è chi gli ha dato pure del permaloso. Ma la realtà sul prato verde è che Osimhen è sempre un’aquila che sa volare più in alto di tutti, sia per far gol, sia per dimostrare professionalità e grinta che non sono mai mancate. Come la generosità che nel finale – quando Gaetano dopo aver segnato procura anche un rigore – porta Victor a prendere la palla ma invece di metterla sul dischetto e cercare di incrementare il bottino in chiave classifica cannonieri, la porge all’amico Politano, che mercoledì si era battuto più di tutti per mandarlo in rete in una serata emozionalmente complicata per lui. E nel pomeriggio salentino ecco il gesto che vale più di un assist: è un segnale di rispetto verso la squadra.”

