Dramma in Argentina, una donna muore prima del derby di Rosario

Il calcio in Sud America non riesce a trovare pace. Sono tanti i casi di violenza fra le tifoserie o che riguardano i protagonisti del campo. Non si finisce di raccontare alcuni episodi come nello scorso mese di luglio quando fu ritrovato il corpo smembrato di un giovane calciatore brasiliano che subito le pagine di cronaca devono tener conto di un nuovo episodio.

In Argentina, nella città di Rosario, esiste una rivalità tra la squadra a nord della città rosarina, il Rosario Central e quella del sud, il Newell’s Old Boys, tanto da creare un detto: “O sei tifoso del Rosario Central, o sei tifoso del Newell’s, altrimenti non sei nessuno”. Purtroppo il derby in calendario ha mantenuto le premesse con alcuni episodi di violenza che, in questa circostanza hanno prodotto una vittima. Come riporta Tyc Sports, a pochi minuti dall’inizio dell’incontro, una donna in sella alla sua moto, è stata colpita da un lancio di pietre, risultandole fatale. Il club argentino ha rilasciato un comunicato sulla tragedia: “Il Club Atlético Rosario Central si rammarica della morte della nostra tifosa Ivana Paula Garcilazo Bellón e respinge categoricamente qualsiasi atto di violenza”.

Fonte: Tyc Sports