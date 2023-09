Lo Monaco: “Raspadori ha giocato fuori ruolo, Lindstrom ok. Natan va spesso col “culetto” giù, mi preoccupa!”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte, trasmissione condotta da Gianluca Gifuni: “ Il Lecce è tosto, è un misto di buona tecnica, danno pochi punti di riferimento agli avversari e sono molto combattivi. Hanno l’anima delle squadre che si devono e vogliono salvare. D’Aversa è un allenatore che ha le sue idee, il suo modo di vedere il calcio; è uno di quelli bravi, secondo me, che ha delle qualità e può far bene. Cajuste è un giocatore che si fa apprezzare per prestanza fisica, per come riempie il campo. Io penso che in Italia si imporrà Cajuste. Lindstrom è un giocatore che conosco da tempo, ha classe, tecnica ed ha bisogno che gli diano spazio visto che ha qualità importanti. Forse l’allenatore non lo conosceva perché non si spiega perché quando, per esempio, ha giocato Raspadori sull’esterno destro, quindi fuori ruolo, e non uno di ruolo, tra l’altro pagato anche abbastanza bene. Natan finora ha fatto due partite, pulito però non è stato granché impegnato. Mi preoccupa questo suo “andare facilmente col culetto per terra”; una volta si diceva che un difensore che sta sempre col culo per terra è un mezzo difensore. Ma lasciamogli il tempo di crescere. Anche Platinì quando venne in Italia non era assolutamente Platini e lo divenne qui da noi. L’Italia fa miracoli perché non è il campionato più bello ma è il più difficile. Quindi uno che viene qui e fa le cose giuste migliora”

