L’ex Lecce Pasculli: “Garcia non mi sembra tenere in considerazione il Cholito. Osimehn deve rispettare il mister”

Pablo Pedro Pasculli, allenatore ed ex calciatore del Lecce, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

“Lecce-Napoli, azzurri chiamato a confermare le nuove certezze dimostrate contro l’Udinese? Il Napoli è campione d’Italia, tutte le altre squadre si impegneranno ancora di più quando lo incontrano. Il Lecce si sta dimostrando ad oggi una delle migliori squadre del campionato: sarà una partita molto difficile per entrambe le formazioni.

Simeone meriterebbe più spazio? Sì, Garcia non mi sembra tenerlo molto in considerazione: l’ha fatto entrare contro l’Udinese e l’attaccante si è fatto trovare pronto segnando anche un gol. Quando il Napoli l’ha acquistato, mi era chiaro che sarebbe stato difficile potesse giocare titolare, ma mi aspettavo un minutaggio maggiore.

Reazione Osimhen alla sostituzione a Bologna? Osimhen deve avere rispetto per il mister, certe reazioni non sono giustificabili. È un ottimo giocatore, ma non è né Messi né Maradona, e questi due grandi campioni non hanno mai avuto reazioni del genere. Il bomber azzurro deve migliorare sotto questo aspetto. Querelle Osimhen-Napoli per Tik Tok? O sogna pensare al calcio, non ai social, essere meno permalosi”

