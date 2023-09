LECCE-NAPOLI: TOP & FLOP

Lecce-Napoli: di gara in gara i Top & Flop tra i partenopei saranno raccontati sempre nel ricordo del nostro direttore Alessandro Sacco.

Si è conclusa da pochi minuti la sfida del “Via del Mare” di Lecce, la sfida tra i giallorossi e il Napoli, valida per la settima giornata del campionato di serie A. I partenopei si sono imposti con un rotondissimo successo.

Factory della Comunicazione

TOP

Anguissa: mamma mia FRANK!!! Sto ragazzo ha smaltito l’infortunio al 100% e da ormai tre gare si è trasformato nella macchina da guerra vista negli ultimi due anni. Lotta, corre, si inserisce e fa sentire tutta la sua forza fisica in campo. Il suo campionato è iniziato adesso e il leone è pronto per il Real Madrid!!!

Ostigard: ripetiamo tutti insieme LEO E’ FORTE, LEO E’ FORTE, LEO E’ FORTE. Questo ragazzo nelle sportellate con avversari fisici può giocarsela con chiunque. Non a caso Spalletti in Europa gli ha dato diverse maglie da titolare. Non per forza un difensore deve saper costruire, ma lui è attento e ha voglia di spaccare il mondo. Se poi sblocca anche il risultato.

Kvaratskhelia: si è acceso il georgiano e il Napoli ha smesso di fare fatica nella fase offensiva. Otto reti in due gare e una squadra stellare che avrebbe potuto segnare ancora di più (si pensi all’occasione di Simeone uscita di un soffio). Il suo è un cioccolatino per Osimhen nell’occasione del secondo gol, la famosa pennellata che lo ha reso celebre lo scorso anno.

Gaetano: sette minuti (più recupero) in campo e questo figlio di Napoli trova la seconda rete in serie A con la maglia azzurra e ha il tempo di procurarsi anche il rigore finale. Capisco che i tre mostri sacri del centrocampo siano intoccabili ma si spera che anche come alternativa (un pò come Cajuste) un maggior minutaggio lo riesca a trovare. Per me è un fenomeno e lo scarso minutaggio il “quarto mistero di Fatima“

FLOP

Per la seconda gara consecutiva non rileviamo Flop, perchè non sarebbe giusto penalizzare qualcuno nella sfida di Lecce,

Articolo a cura di Marco Lepore