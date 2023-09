Gazzetta – Quanto può durare il rapporto tra Osimhen e il Napoli? Ci sono elementi pesanti in ballo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive così sul caso Osimhen in casa Napoli:

“La questione è delicata, perché sul tema del razzismo non sono consentiti scivoloni, nemmeno involontari. Ora, detto che i video pubblicati di recente dal Napoli con Victor Osimhen protagonista non erano dei più felici – per usare un eufemismo – prendiamo anche atto del chiarimento del club che, dopo averli rimossi, ci ha tenuto a sottolineare di non aver mai voluto offendere o prendere in giro il suo centravanti. Del resto insinuare che Napoli sia razzista significa non conoscere la storia e lo spirito di quella città e neppure del club.

Tutto rientrato, allora? Per niente, la vicenda rischia anzi di diventare un caso politico internazionale. A questo punto la domanda sorge spontanea: quanto può reggere ancora il rapporto tra Osimhen ed il Napoli? Alle “normali” dinamiche calcistiche (ingaggi da aumentare, contratti da allungare, superclausole da definire…) vanno a sommarsi elementi decisamente più pesanti, che complicano ulteriormente, e non di poco, i rapporti giocatore-club.