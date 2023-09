Gazzetta – Le probabili formazioni di Lecce-Napoli: test significativo per Natan

Manca poco al fischio d’inizio di Lecce-Napoli, ecco le ultime di formazione da La Gazzetta dello Sport:

Napoli sembra in recupero di punti e di gioco. In queste settimane ci si è interrogati su Natan, il difensore brasiliano chiamato a sostituire Kim, il coreano che nella scorsa stagione proteggeva il Napoli di Spalletti da qualunque refolo di vento, quando la squadra attaccava. Garcia ha ritenuto concluso l’addestramento di Natan e l’ha fatto giocare in coppia con Ostigard. Non è andato male, anzi: 0-0 a Bologna e 4-1 in casa sull’Udinese. “Undici punti il Lecce e undici il Napoli campione d’Italia. Quel che in agosto aveva le sembianze di un testacoda alla settima giornata ha assunto i contorni di uno scontro diretto per la zona Champions. Merito del sorprendente Lecce di D’Aversa, battuto, ma non dominato dalla Juve. Ilsembra in recupero di punti e di gioco. In queste settimane ci si è interrogati su Natan, il difensore brasiliano chiamato a sostituire, il coreano che nella scorsa stagione proteggeva il Napoli di Spalletti da qualunque refolo di vento, quando la squadra attaccava. Garcia ha ritenuto concluso l’addestramento di Natan e l’ha fatto giocare in coppia con Ostigard. Non è andato male, anzi: 0-0 a Bologna e 4-1 in casa sull’Udinese.