DAZN – Garcia: “Ostigard, anima collettiva; la differenza è che ora i ragazzi stanno tornando sui loro livelli”

Il tecnico azzurro, Rudi Garcia, interviene a fine gara ai microfoni Dazn: “Una partita gestita bene, in cui volevamo partire forte, sono soddisfatto perchè il mio staff ha lavorato proprio su quelle zone in cui è venuto il primo gol. Contento che a segnare sia stato Ostigard, calciatore dall’ anima collettiva. Osimhen è entrato bene, il secondo gol dà sempre sicurezza, sono contento anche per Gaetano. Gli altri li guarderemo poi, l’importante è che abbiamo vinto noi, imparando la lezione di Genova. Natan e Lindstrom sono arrivati per ultimi, con Natan abbiamo lavorato molto, per fortuna è rimasto qua nella sosta per le nazionali, adesso si è inserito, è intelligente, capisce subito quello che gli si chiede…La differenza di oggi è che i ragazzi stanno tornando piano piano al loro livello, guardate Anguissa, e in questo modo la squdra sta ritrovando continuità. I ragazzi sono sempre stati gruppo, anche se abbiamo perso qualche punto per strada. Anche il Cholito oggi mi è piaciuto, meritava di segnare. Zielinski per noi è importante, di lui ci accorgiamo quanto lo è, quanto non ce lo abbiamo. Oggi il rigorista non era Osimhen, perchè non era in campo dal primo minuto, io preparo una lista, in modo che sono tutti d’accordo, ora però stiamo assistendo alla scena ; a chi darò la palla? La cosa non mi dispiace…

