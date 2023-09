Ag. Koopmeiners: “Ricercato dal Napoli! Teun felice all’Atalanta”

Bert Baving, agente dell’olandese Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta sondato dal Napoli durante il mercato estivo, ha parlato ai microfoni di Tv Play. Ecco le sue parole: “Quando sei un giocatore come lui avrai sempre squadre che ti cercano. Come ha vissuto i rumors estivi? La cosa più importante è concentrarsi su dove sei come ha fatto lui. È felice all’Atalanta. È stato onorato dall’interesse delle altre squadre. Solo quando diventa reale ci pensa, ma in caso contrario continua a rimanere focalizzato come è ora sull’Atalanta, con la quale stiamo parlando del rinnovo di contratto. Non ci sono state proposte dalla Juventus, solo il Napoli lo ha fatto. L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita. La prossima estate non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa, può essere una opzione interessante. Ma bisogna aspettare e vedere, non si saprà mai cosa succederà. Per ora è concentrato sull’Atalanta. Anche se offrissero 60 milioni adesso non aprirebbero alla cessione. Lo sappiamo e lo accettiamo, il prossimo anno è il prossimo anno e vedremo”.

