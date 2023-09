Osimhen, Min. Sport Nigeria: “Valuteremo i fatti, no a discriminazioni”

Gli strascichi del caso Osimhen, anche a distanza di giorni, non accennano a placarsi. Dalla Nigeria si registra infatti la dura presa di posizione del Ministro dello Sport John Owan Enoh, intenzionato a far luce sulla vicenda e ad accertarsi che non vi siano stati intenti di natura discriminatoria nei confronti del centravanti azzurro. Ecco quanto diffuso in una nota stampa: “Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l’ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l’Italia. Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera”.



Fonte: sportitalia.com

Factory della Comunicazione