Marchetti, Sky: “I rinnovi di Kvara e Zelinski sono una priorità, evidentemente non c’è accordo”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Il problema che blocca il rinnovo del contratto di Osimhen è proprio la clausola; che il giocatore vorrebbe non fosse più alta di 120mln mentre la società vorrebbe inserirla nel rinnovo ad un valore più alto di 120mln. Evidentemente non c’è l’accordo che sembrava ci fosse dopo gli 11 incontri che ci sono stati tra la società ed il giocatore. La sua valutazione deve emergere da un combinato tra lo stipendio che deve prendere Osimhen e la clausola da inserire. Secondo il calciatore più è alta la clausola più deve essere alto lo stipendio. Sulla questione TikTok io credo che il giocatore ci sia veramente rimasto male al video pubblicato. Non credo che sia una mossa propedeutica a fare una rottura. Io penso che ci sia stato, da parte di Osimhen, un risentimento forse anche eccessivo rispetto a quello che realmente erano i video. Credo che in questa vicenda tutti abbiano la loro parte di responsabilità. Io mi sarei aspettato un’uscita pubblica da parte del Napoli che non c’è stata. I rinnovi di Kvara e Zelinski non possono non essere una priorità. Evidentemente anche in questo caso non c’è accordo. Quindi è chiaro che i prezzi di cui si è parlato finora non sono quelli giusti. Oggi mi sento di dire che chi rischia di perderci di più è il Napoli, sia da un punto di vista di potenziali guadagni, dal momento in cui tu vuoi andare a rivendere questi giocatori, sia da un punto di vista di gestione della squadra. Perché un conto è avere un giocatore felice in rosa, diverso è avere un giocatore un po’ più nervoso”.

Factory della Comunicazione