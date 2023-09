Jarbas Faustinho Canè: “Il Lecce non può dirci il valore del Napoli”

Jarbas Faustinho Canè è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: “Napoli-Udinese? Vittoria importante, in cui abbiamo assistito ad una grande reazione, ma contro una brutta squadra. Non brutta come il Braga? Non direi. L’Udinese dell’anno scorso è stata messa in grande difficoltà da un grande Napoli che faceva paura a tutti. Ora, bisogna tenere in considerazione ciò che fa l’allenatore del Napoli, che non ha ancora trasmesso convinzioni. Tra pochi giorni ci saranno partite più importanti e c’è da capire cosa possa accadere. Il Lecce non può dirci il valore del Napoli ed il fatto che fin qui gli azzurri non siano riusciti ad approfittarne contro formazioni di livello medio-basso crea un po’ di rammarico. Come ho visto Natan? Benino: non è stato ancora impegnato fino in fondo, nel senso che Bologna e Udinese non hanno troppo impensierito la difesa con i loro attaccanti. Sono sicuro che questa squadra riuscirà a dimenticare Spalletti. Lasciam olo perdere e pensiamo al Napoli. Parliamo di Spalletti solo in quanto CT dell’Italia.

