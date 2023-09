De Paola, giorn.: “Contro l’Udinese c’era la rabbia di Osi e Kvara, come se volessero dimostrare qualcosa”

Paolo De Paola, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre.

“Contro l’Udinese ho visto un Napoli rabbioso. Una rabbia interna di Osimhen, Kvaratskhelia che non si vedeva da tempo. Come se i giocatori volessero dimostrare qualcosa, non so a chi, ma di sicuro si sono rimessi nell’alveo della scorsa stagione. E dal momento che nulla è ancora deciso, il Napoli rimane una delle candidate allo scudetto. Come era all’inizio della stagione e se gioca come ieri. Quando ho sentito dire che il Napoli alla fine della scorsa stagione ha avuto una certa flessione mi sono trovato completamente in disaccordo. Perché il Napoli ha disputato delle partite non belle, come quella col Milan in Champions, ma per il resto ha giocato sempre a livelli alti. Forse all’inizio di questa stagione c’era un assetto tattico che non andava bene. La posizione di Lobotka, la posizione di Anguissa che era anche fuori forma fisica che ha ritrovato. Un Kvara che ha ritrovato mordente, voglia di segnare, rabbia. Osimhen che è meglio quando è arrabbiato che quando è troppo tranquillo. Litigi e nervosismo hanno sempre caratterizzato gli spogliatoi”.