D’Aversa: “Rispettiamo il Napoli e cercheremo di metterlo in difficoltà”

“Se devo elencare tutte le difficoltà stiamo qui fino a domani – ammette l’allenatore del Lecce, D’Aversa. Le sue parole attraverso ilmattino.it: “Sono i campioni d’Italia, dispongono di giocatori bravissimi tecnicamente e che hanno gamba. Hanno un’attaccante che è tra i migliori in Europa ad attaccare la profondità. Insomma giochiamo contro la squadra più forte del torneo. Da parte nostra ci deve essere la volontà di fare il massimo, sapendo che potrebbe non bastare. Rispettiamo il Napoli e cercheremo di metterlo in difficoltà. Scendere in campo e pensare al pareggio è un qualcosa che non possiamo permetterci». In merito alla formazione di domani

D’Aversa è chiaro: «I ragazzi si allenano bene, e per me sono tutti titolari. In determinati ruoli posso fare più scelte ed è giusto si ragioni, e quando ci son tre partite a settimana bisogna cercare la prestazione del calciatore.

A Torino non abbiamo fatto turnover, e chi ha giocato è un titolare a tutti gli effetti. Normale che, dove è possibile, qualche cambiamento domani ci sarà”