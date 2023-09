Balotelli: “Osimhen in futuro saluterà Napoli”

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, è intervenuto a Tv Play sul Napoli, soffermandosi in particolare su Victor Osimhen, al centro di alcune polemiche negli ultimi giorni. Queste le sue dichiarazioni, attraverso calcionews24.com: “Osimhen è un mio amico, lo saluto, ma nel rigore contro l’Udinese mi ha un po’ deluso. Doveva calciare lui e non Zielinski. Victor ha personalità, questo non si può negare. Il gol che fa è complicato, non pensate sia facile. Non ha esultato? Ha fatto bene, mi copia. Il gol di Kvara è di grande qualità, se lo avesse fatto Messi se ne sarebbe parlato a lungo. Stesso discorso sul gol di Samardzic. Il video postato dal Napoli su TikTok è una roba senza senso. Non capisco perché hanno pubblicato una cosa del genere. Ci vuole rispetto, non si scherza in questo momento su Osimhen. Anche lui ha sbagliato a togliere le foto dal suo profilo, perché i tifosi non hanno fatto nulla. Comunque penso che possa rimanere al Napoli un altro anno al massimo. Se lo avessero avvisato del video, non credo lui avrebbe detto di sì. A me tutto ciò avrebbe fatto infuriare e non poco. Per questa cosa potrebbe chiedere la cessione? Non credo dai, non mi sembra una cosa fattibile”.







Factory della Comunicazione