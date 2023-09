VIDEO DAZN – La voglia di far bene, l’applauso ai tifosi, il gol e tanto altro. Tutte le facce di Osimhen in Napoli-Udinese

La partita del Napoli ieri, contro l’Udinese, per il turno infrasettimanale della sesta giornata di campionato di Serie A, non aveva premesse tanto favorevoli, dopo le ultime prestazioni, le proteste di Osimhen e gli ultimissimi avvenimenti in merito ad un video pubblicato su Tik Tok dalla SSCN di cui il nigeriano non era rimasto contento, al punto da cancellare sul suo profilo Instagram tutte le foto con la maglia del Napoli. Ma si sa, nel calcio, questo mondo a tratti fatalista, tutto può cambiare da un momento all’altro, e per Victor Osimhen era pronta, come sempre la maglia da titolare, pronto e affamato di gol. Puntuale quest’ultimo è arrivato, per la gioia dei tifosi e per, come dire, a stemperare un pò gli umori degli ultimi giorni. Il profilo Twitter di DAZN ha pubblicato un video con gli highlights dei momenti dell’attaccante azzurro in Napoli-Udinese.

La voglia di far bene, l’applauso ai tifosi, il gol e tanto altro 👇

Tutte le facce di 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗢𝘀𝗶𝗺𝗵𝗲𝗻 in Napoli-Udinese

