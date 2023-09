Serie A, 6a Giornata: Frosinone-Fiorentina 1-1 e Monza-Bologna 0-0

Doppio pareggio. Sia a Monza che a Frosinone prevale un solo segno. Ma il risultato non spiega lo svolgersi delle gare. Al Benito Stirpe, la partita è stata gradevole, ben giocata sia dai ciociari che dalla Fiorentina; nel primo tempo sono più i gigliati a comandare il gioco trovando il vantaggio con Nico Gonzalez al 19′ ma nella ripresa l’azione dei laziali si fa più audace, fino a trovare il meritato pareggio con Soule al 70′. Per la Fiorentina è un’occasione mancata per agganciare il treno Champions, per i padroni di casa il pareggio è un altro mattoncino per raggiungere la prima storica salvezza in Serie A. All’U-Power Stadium, il Monza ed il Bologna hanno trovato poche volte l’imbeccata per sbloccare il risultato. E’ prevalsa più la voglia di non perdere, forse il punto accontentava inconsciamente entrambe le formazioni, dovendo anche affrontare un turno infrasettimanale che mette a dura prova, la tenuta delle due rose, non certamente costruite per far fronte ad un impegno in più infrasettimanale. Il Monza sta riscontrando qualche difficoltà in più nel secondo campionato di Serie A, fino ad ora una sola vittoria, datata 26 agosto contro l’Empoli; neanche il Bologna vive un ottimo momento, nelle ultime due giornate doppio pareggio per 0-0 e la vittoria manca dal 2 settembre.

FROSINONE – FIORENTINA 1-1

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (dal 90′ Bourabia), Brescianini (dal 65′ Garritano); Soulé (dal 90′ Monterisi), Cheddira (dall’81’ Cuni), Baez (dal 65′ Caso). Allenatore: E.Di Francesco

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (dal 46′ Kayode); Arthur (dal 71′ Mandragora), Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura (dal 71′ Barak), Sottil (dal 60′ Ikone); Nzola (dall’81’ Beltran). Allenatore: V.Italiano.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Marcatori: 19’ Nico Gonzalez, 70′ Soulé

Ammoniti: Milenkovic, Mazzitelli, Okoli, F.Parisi, Mandragora

MONZA – BOLOGNA 0-0

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, A. Carboni (dal 67′ Pablo Marì); Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (63′ S.Birindelli); Colpani (dal 78′ Machìn), Mota (dal 63′ S.Vignato); Colombo (dal 78′ Maric). Allenatore: R.Palladino.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (dal 60′ Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (dal 59′ Kristiansen); Aebischer, El Azzouzi; Orsolini (dal 59′ Ndoje), Ferguson, Karlsson (dal 59′ Saelemaekers); Zirkzee (dal 75′ Van Hooijdonk). Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Pezzuto (Lecce)

Ammoniti: Orsolini, Vignato, Birindelli, Saelemaekers, Ciurria, Gagliardini, Pablo Marì

Espulso: all’87’ Saelemaekers