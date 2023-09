Per “Il Mattino” l’arbitro Manganiello non raggiunge la sufficienza. Le motivazioni

Il voto:

5,5 arbitro Manganiello

Ci mette due minuti e mezzo prima di andare al Var e assegnare il rigore per il contatto tra Ebosele e Kvara con l’udinese che prende chiaramente il piede. Il Var fatica a trovare l’immagine giusta e a chiamarlo al monitor però è grave non si accorga del gol. In precedenza, non ha dubbi sul contatto tra Osimhen lanciato a rete e Bijol e dà il fallo all’Udinese. Non sbaglia. Per il resto capisce subito che non è una partita particolarmente faticosa, anche perché gli ospiti non si aggrappano al fallo per arginare la superiorità tecnica che gli azzurri mettono in mostra. Vicino all’azione, poi decide sempre nella maniera giusta, anche nella gestione dei cartellini che da un certo momento in poi non estrae più. Bene anche sul secondo gol: non era fuorigioco e il guardalinee non ha bisogno del Var. Fonte: Il Mattino