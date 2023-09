Napoli-Udinese, Garcia riparte dalla “coppia d’oro” Osi-Kvara

E’ tempo di mettere alle spalle le ultime partite, tra una sconfitta e qualche pareggio, e per il Napoli l’Udinese, che affronterà stasera al Maradona, sarà un crocevia. Mister Garcia si affiderà alla coppia d’oro Osi-Kvara, i due che hanno dato luce all’ultimo campionato, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “La coppia scudetto, i candidati al Pallone d’Oro, il bomber e l’MVP dell’ultimo campionato in vetrina al Maradona. Dove il Napoli ha svolto ieri la rifinitura prima della sfida all’Udinese in programma questa sera alle ore 20.45 per la sesta di campionato. Si torna a giocare in casa dopo la vittoria con il Sassuolo e il ko con la Lazio, 2 settembre, la partita che con quel secondo tempo d’apnea rappresentò il primo campanello d’allarme di un mese senza luce. Ma settembre ancora respira e Garcia riparte da loro, Osi e Kvara, per ribadire al campionato d’esserci e per prenotare qualche gol che non guasterebbe. Alle spalle le polemiche per le sostituzioni, è servito un confronto lunedì con Osimhen per archiviare l’istantanea del Dall’Ara e la rabbia post cambio, vale lo stesso per Kvara il cui gesto di Marassi è ancora più lontano. Entrambi, una volta neppure troppo lontana i gemelli del gol, vogliono riprendere a divertirsi, sanno come si fa e non avranno perso le vecchie e sane abitudini. Li aiuterà una squadra – ritrovatasi anche ieri a cena dopo l’allenamento – che nelle idee del tecnico è già “schierata” tra scelte necessarie e altri dubbi per i quali, forse, c’è ancora un po’ di tempo per risolverli”.

