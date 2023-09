Marchetti: “Niente svincolati, gli infortuni non sono lunghissimi”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano su Radio Marte: “A Bologna è stata una gara equilibrata, dal Napoli ci si aspettava un po’ di più anche per reagire alle recenti prestazioni. ovviamente se il rigore fosse stato segnato forse staremmo parlando d’altro. C’è un punto interrogativo sulla testa di Garcia, finora non è riuscito a far vedere a Napoli ciò che aveva in mente. Se l’intento era quello di non far fare paragoni, posso essere pure d’accordo ma non è stato felice. Il passato non si può dimenticare, si eredita un lavoro di conoscenze consolidate e cultura del sacrificio, che passa attraverso le esperienze degli allenatori. Sono anche convinto che ci voglia un po’ di tempo ancora per capire che direzione prenderà il suo Napoli. Poi nel calderone devono mettersi prestazioni meno performanti ad esempio di Kvara, che non segna da marzo e non è decisivo come l’inizio della passata stagione. La reazione di Osimhen non è bella, viene poi dopo quella di Kvara a Genova, e poi si fanno delle congetture sul rapporto tra squadra e tecnico: in questo discorso anche la dirigenza del Napoli è nuova, si deve costruire ex novo un rapporto. Le prossime quattro gare saranno determinanti, si faranno le prime riflessioni, poi magari dipende anche dai risultati delle altre, potrebbe anche cambiare la prospettiva. Lista degli svincolati? Gli infortuni dei difensori azzurri non sono lunghissimi, prendere un elemento che si allena da solo potrebbe essere controproducente”.

