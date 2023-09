DAZN – Garcia: “Negli extra campo nessuno voleva fare male”

Al termine della gara vittoriosa del Napoli contro l’Udinese, l’allenatore azzurro, Rudi Garcia, interviene ai microfoni Dazn: “Non vi preoccupate per me, un po’ di esperienza ce l’ho, un po’ di spalle larghe ce l’ho. Abbiamo giocato bene, abbiamo spinto maggiormente per vincere la partita, Kvara è stato bravissimo in tutto stasera, ci sono tanti parametri positivi, unica nota negativa, un gol che potevamo e dovevamo evitare. Con Victor ho un rapporto ottimo, da quando sono arrivato, anche lui, ultimamente, è stato alquanto sfortunato, doveva tirare il rigore, ma ha preferito dare un assist a Zielinski. A Bologna eravamo frustrati, arrabbiati, lui più di noi, poi, negli ultimi due giorni, qualcosa da gestire extra campo, ma nessuno voleva fare male, a volte le reazioni sono istintive...Non so se ha rimesso le foto, non so se lo farà, ma io so che la maglia la ama. Oggi il calcio è cambiato, non è solo campo, se non ti piace, cambi mestiere. A Kvara avevo solo consigliato di sorridere e tornare a divertirsi, era l’unico modo per ritrovare il gol…”

Factory della Comunicazione