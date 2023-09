Campionato Futsal Serie A al via: Pomezia, Catania e Napoli, c’è la fila per il tricolore

Campionato Futsal al via, sabato 30 settembre si inizia, Feldi Eboli ed L84, Italservice Pesaro e Olimpus Roma sono le favorite, ma insieme a loro se ne aggiungeranno altre strada facendo, ed in una ipotetica griglia di partenza è d’obbligo inserire anche Fortitudo Pomezia, Meta Catania e Napoli. Sette squadre che sembrano avere qualcosa in più delle altre, almeno a bocce ferme, visto che le sorprese, nello sport e nel futsal, sono sempre dietro l’angolo. Vediamole nel dettaglio.

Factory della Comunicazione

FORTITUDO POMEZIA

Un mercato sontuoso, un roster di primissimo livello e ambizioni evidente per i rossoblù di Alessandro Nuccorini, confermato alla guida della Fortitudo Pomezia, queste le sue parole.

“Indipendentemente dai nomi è una rosa molto rinnovata, pertanto ci sarà bisogno di un impegnativo periodo di adattamento per cercare di trovare un’identità. Peraltro è anche una squadra molto giovane e dunque il lavoro è orientato in uno spazio temporale maggiormente avanzato rispetto a quanto si possa credere e di certo non sarà possibile pretendere risultati importanti sull’immediato.

Al di là di ciò naturalmente i ragazzi proveranno ogni volta a mettercela tutta. Però dovremo tenere bene a mente che incorreremo in diversi punti di caduta, per inesperienza, per mancanza di coesione e per l’incostanza naturalmente determinata dalla giovane età e dovremo contestualmente accettarli con particolare serenità, pensando che il futuro più a lunga scadenza potrà certamente rivelarsi migliore”.

Parlando del campionato, il tecnico aggiunge: “Mi aspetto una Serie A, appassionante ed equilibrate, in virtù del fatto che tutte le società in sede di acquisizione dei giocatori hanno fatto il massimo, spingendosi al limite. E in tal senso ci tengo davvero a fare i complimenti a tutti i Presidenti. Per quanto concerne la differenza, come già visto in Supercoppa, secondo me la farà l’abitudine a giocare quel tipo di partite.”

META CATANIA

Conferme e colpi in entrata e tra le tante novità anche il tecnico che guiderà i siciliani. Juanra, allenatore spagnolo chiamato a rilanciare le ambizioni dei rossazzurri del Meta Catania. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto un buon mercato completando la rosa con ottimi giocatori. Penso che abbiamo le carte in regole per fare una grande stagione. In Serie A ci sono molte squadre con qualità e forza e strada facendo vedremo. Questo è uno sport molto veloce e ci sono tanti aspetti che possono decidere una partita. La nostra forza è il gruppo, forte e unito e formato da giocatori di grande qualità. Scenderemo in campo in ogni partita per i tre punti”.

Napoli Futsal 5

Una regular season dominata per il Napoli Futsal 5, poi lo stop nella semifinale scudetto contro la Feldi Eboli. Per cercare di ripetersi e fare un ulteriore passo in avanti, il Napoli ha deciso di affidare la panchina a Fulvio Colini, allo “special one”, un tecnico che può vantare una bacheca stracolma di trofei e che cercherà di aggiungere un nuovo capitolo vincente insieme al team campano. Di seguito le sue parole.

“Inizieremo il campionato con qualche defezione, tra squalifiche e piccoli acciacchi, ma la stagione è molto lunga. Siamo una squadra nuova con molti ragazzi di Napoli, vedremo dove riusciremo ad arrivare.

Quest’anno, più che mai, il campionato sarà davvero equilibrato, con diverse squadre pronte a lottare per le posizioni di vertice e per entrare nei play off. Con il nuovo regolamento, che limita gli stranieri, credo siano avvantaggiate quelle società che possiedono giocatori italiani nati in Brasile.

Sappiamo tutti quali siano le favorite, non credo serva fare nomi. La dirigenza mi ha proposto un progetto a lungo termine e quest’anno cercheremo principalmente di costruire delle solide basi che, nel giro di un paio d’anni, potrebbero portarci a raggiungere dei risultati tangibili. La stagione sarà dura per tutti ma noi siamo pronti ad affrontarla con il massimo impegno”.

Da sabato si inizia a fare sul serio, e vedremo se il campionato, che si prospetta molto equilibrato, ci darà sorprese.

(fonte Divisione Calcio 5)