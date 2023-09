Si scommette sull’esonero di Rudi Garcia: le quote dei bookmaker

Quote esonero Serie A: per i bookmaker panchina in bilico per Rudi Garcia

Dopo le prime cinque giornate di Serie A, i bookmaker sembrano avere già le idee chiare sulle panchine che rischiano di saltare. Dopo l’allontanamento di Zanetti dalla panchina dell’Empoli potrebbe presto arrivare qualche altro avvicendamento tecnico, questa volta riguardante qualche big. In particolare, da monitorare la situazione in casa Napoli con l’ipotesi dell’esonero di Garcia tutt’altro che lontana. Come dimostra la seguente tabella sulle quote esonero Serie A di Superscommesse, tra i sei tecnici più a rischio rientra anche il francese:

Allenatore Squadra Quota più alta nel confronto Superscommesse Andrea Sottil Udinese 2.00 Claudio Ranieri Cagliari 2.50 Paulo Sousa Salernitana 2.50 Rudi Garcia Napoli 4.00 Marco Baroni Verona 4.00 Alberto Gilardino Genoa 4.00

Esoneri Serie A: i bookies valutano possibile un cambio in panchina per il Napoli

La mancata vittoria contro il Bologna non ha fatto altro che alimentare i malumori in casa partenopea, e il principale responsabile del periodo poco felice non può che essere l’allenatore. Sulla lavagna delle quote scudetto il Napoli è sempre più lontano dalla favorita Inter, e di certo il futuro dell’ex tecnico della Roma sarà legato al prossimo ciclo di partite prima della pausa di metà ottobre. Un importante dato da rimarcare è che nel giro di 7 giorni la quota sull’esonero di Garcia si è praticamente dimezzata su tutti gli operatori, con Snai che propone addirittura l’addio dell’allenatore francese prima di Natale a 2.75.