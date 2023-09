Cavasin consiglia: “De Laurentiis dovrebbe fare come Berlusconi con Sacchi: vi spiego”

Alberto Cavasin, allenatore ed ex calciatore dell’Atalanta, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Situazione Garcia, come uscirne? L’allenatore deve riprendere in mano il filo della situazione, perché il gioco e i risultati stentano e anche perché le proteste di alcuni giocatori sono sempre spia di qualcosa che non va e che va messo a posto tra allenatore e squadra. La società credo appoggi totalmente l’allenatore in questo momento. Chi ha le carte in mano, dunque, sono la società, l’allenatore e il direttore sportivo che devono appianare situazioni eventualmente complicate con la squadra. De Laurentiis ha cambiato quattro volte gli allenatori in corsa, quindi non è avvezzo a cambiare facilmente guida tecnica. In questa fase secondo me dovrebbe fare come fece Berlusconi con Sacchi: risolvere le questioni contrattuali, intervenire in prima persona per mettere a posto eventuali pedine con comportamenti sbagliati. I calciatori devono tornare a dare il meglio del meglio di loro stessi, come lo scorso anno: ad oggi si impegnano ma dovrebbero tutti dare di più”.

