Calcio a 5 – Serie A – Napoli Futsal, Colini: “Costruiamo prima delle solide basi”

Calcio 5 Napoli, ancora pochi giorni e scatterà ufficialmente la Serie A New Energy 2023/24 (venerdì 29 settembre le prime quattro sfide). Dall’ufficio comunicazione della Divisione Calcio 5, intanto, proseguono le interviste di presentazione ai tecnici.

Fulvio Colini, nuovo allenatore del Napoli Futsal – “Inizieremo il campionato con qualche defezione, tra squalifiche e piccoli acciacchi, ma la stagione è molto lunga. Siamo una squadra nuova con molti ragazzi di Napoli, vedremo dove riusciremo ad arrivare.

Quest’anno, più che mai, il campionato sarà davvero equilibrato, con diverse squadre pronte a lottare per le posizioni di vertice e per entrare nei play off.

Con il nuovo regolamento, che limita gli stranieri, credo siano avvantaggiate quelle società che possiedono giocatori italiani nati in Brasile. Sappiamo tutti quali siano le favorite, non credo serva fare nomi.

La dirigenza mi ha proposto un progetto a lungo termine e quest’anno cercheremo principalmente di costruire delle solide basi che, nel giro di un paio d’anni, potrebbero portarci a raggiungere dei risultati tangibili“

Dopo la bella stagione appena passata il Napoli Futsal sa che non sarà facile ripetersi, ma si tende a creare un progetto a lungo termine, per far crescere i giovani e puntare, più avanti, a mete più importati.

Queste invece le parole del Presidente, Serafino Perugino:

“Prima di tutto ribadisco i miei complimenti alla Feldi Eboli, hanno meritato di vincere il tricolore. Tanta delusione, ma non è un fallimento. Per una società giovane, al secondo anno di serie A, siamo stati davvero a un passo dalla finale.

Abbiamo alzato di molto il livello di visibilità del nostro club, una stagione sportiva comunque da ricordare, anche se le ultime due partite sono state davvero brutte. I consuntivi si fanno dopo ogni anno ed era giusto fare un piccolo rinnovamento.

Per questo ho deciso di fare qualche cambiamento, partendo dall’allenatore. Ovviamente la scelta di Colini, con il suo palmares vincente, vuol dire affidarsi completamente a lui e alle sue indicazioni. Ho adeguato la rosa secondo le esigenze della nuova guida tecnica”.

Lo scudetto del calcio, e l’amicizia con il presidente De Laurentiis.

“La sinergia col Napoli mi riempie d’orgoglio. Io guardo al presidente De Laurentiis con stima e rispetto, per me è un esempio da seguire sotto tutti i punti di vista. Il fatto che lui si sia interessato al futsal è perché resta un visionario anche nelle dinamiche del nostro sport, come il tempo effettivo, l’espulsione temporanea che lo affascinano.

E poi ha riconosciuto il valore del nostro club, ci segue con interesse e con partecipazione anche con il suo profilo Twitter. Lo aspettiamo presto ad Aversa per una partita di campionato. Mi spiace che non si sia potuta creare una sinergia col basket, l’idea era quella di creare un polo sportivo a Fuorigrotta, evidentemente non eravamo ben voluti”.