Ufficiale – Gli arbitri designati dall’AIA per la 7^ di Serie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma martedì 26 settembre.
COSENZA – CREMONESE h. 18.15
COLLU
PRENNA – TRASCIATTI
IV: MUCERA
VAR: MARIANI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
LECCO – FERALPISALO’ h. 18.15
RUTELLA
SEVERINO – CEOLIN
IV: SFIRA
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
ASCOLI – TERNANA h. 20.30
AURELIANO
FONTEMURATO – MINIUTTI
IV: GRASSO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABBATTISTA
REGGIANA – PISA h. 20.30
SANTORO
TRINCHIERI – LUCIANI
IV: GIACCAGLIA
VAR: IRRATI
AVAR: DI VUOLO
SPEZIA – BRESCIA h. 20.30
GUALTIERI
LAUDATO – DI GIACINTO
IV: ZANOTTI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)
AVAR: PAIRETTO (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)
SUDTIROL – MODENA h. 20.30
BONACINA
MASSARA – VIGILE
IV: LONGO E.
VAR: GARIGLIO
AVAR: VOLPI
VENEZIA – PALERMO h. 20.30
BARONI
ROSSI L. – VOTTA
IV: ANCORA
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI
CATANZARO – CITTADELLA Mercoledì 27/09 h. 20.30
GHERSINI
CAVALLINA – GALIMBERTI
IV: GANGI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
COMO – SAMPDORIA Mercoledì 27/09 h. 20.30
FERRIERI CAPUTI
MONDIN – BITONTI
IV: PELETTI
VAR: VALERI
AVAR: GARIGLIO
PARMA – BARI Mercoledì 27/09 h. 20.30
SACCHI
BRESMES – BARONE
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)