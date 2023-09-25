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Ufficiale – Gli arbitri designati dall’AIA per la 7^ di Serie B

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma martedì 26 settembre.

 

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COSENZA – CREMONESE    h. 18.15

COLLU

PRENNA – TRASCIATTI

IV:      MUCERA

VAR:     MARIANI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       CAMPLONE (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

LECCO – FERALPISALO’      h. 18.15

RUTELLA

SEVERINO – CEOLIN

IV:      SFIRA

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:       PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

 

ASCOLI – TERNANA    h. 20.30

AURELIANO

FONTEMURATO – MINIUTTI

IV:       GRASSO

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       ABBATTISTA

 

REGGIANA – PISA      h. 20.30

SANTORO

TRINCHIERI – LUCIANI

IV:     GIACCAGLIA

VAR:     IRRATI

AVAR:     DI VUOLO

 

SPEZIA – BRESCIA     h. 20.30

GUALTIERI

LAUDATO – DI GIACINTO

IV:      ZANOTTI

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)

AVAR:     PAIRETTO (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)

 

SUDTIROL – MODENA   h. 20.30

BONACINA

MASSARA – VIGILE

IV:     LONGO E.

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      VOLPI

 

VENEZIA – PALERMO      h. 20.30

BARONI

ROSSI L. – VOTTA

IV:     ANCORA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     PAGANESSI

 

CATANZARO – CITTADELLA     Mercoledì 27/09  h. 20.30

GHERSINI

CAVALLINA – GALIMBERTI

IV:     GANGI

VAR:      SERRA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:       CAMPLONE  (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

 

COMO – SAMPDORIA    Mercoledì 27/09  h. 20.30

FERRIERI CAPUTI

MONDIN – BITONTI

IV:       PELETTI

VAR:      VALERI

AVAR:      GARIGLIO

 

PARMA – BARI      Mercoledì 27/09 h. 20.30

SACCHI

BRESMES – BARONE

IV:     CREZZINI

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

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