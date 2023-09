futsal: Supercoppa Under 19 maschile, medesimo epilogo, riscatto Roma, battuta l’Aosta

Nel futsal non c’è mai nulla di scontato, e come nel femminile, così nel maschile, come riporta futsalnews24.com. Nella finalissima di Leini la Roma Calcio a 5 sconfigge l’Aosta campione d’Italia in carica e conquista la Supercoppa Under 19. Medesimo epilogo della finale disputata ieri con il successo dell’Audace Verona sulle campionesse del Kick Off.

Cronaca della gara

Subito forti emozioni: Tommaso Grosso serve a Vescio la palla del vantaggio, ma poco dopo è Ficara a prendersi tutta la scena: il numero 9 pareggia su rigore, propizia il sorpasso di Grifi (bravo a ribadire in rete la corta respinta di Rossero) e poi si concede anche una doppietta ravvicinata. Da 1-0 a 1-4. Jacopo Grosso prova a scuotere i suoi finalizzando una ripartenza, ma la Roma riallunga con un pizzico di fortuna: rimessa di Nicocelli e involontaria deviazione di Seminara nella propria porta. Santopaolo salva due volte su Tommaso Grosso e Argiro (con l’aiuto del palo), ma deve cedere ancora a Vescio al sedicesimo. È Nicocelli, allora, a riportare i suoi sul +3: la rete su azione riscatta il tiro libero sbagliato.

Anche la ripresa si apre a suon di reti: quelle dell’Aosta, che rimette tutto in discussione con Piccolo e il solito Tommaso Grosso. Valacchia tenta di nuovo la fuga, ma Vescio fa hat-trick (esattamente come Ficara dalla parte opposta) e tiene in bilico il match. Risultato che potrebbe cambiare ancora, se non fosse per la risposta d’istinto di Santopaolo sul tiro libero di Tommaso Grosso. È proprio il numero 20 il portiere di movimento scelto da mister Rosa a 2’28” dal termine, ma le speranze dell’Aosta si spengono sul palo esterno scheggiato da Piccolo e su quello pieno centrato da Tommaso Grosso, MVP della gara. Anche il piatto di Ficara va a sbattere contro il legno, ma il pallone gli torna sui piedi per il più facile dei poker: 8-6 e Roma in trionfo.