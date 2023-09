Bologna-Napoli, Thiago Motta esalta la prestazione di Zirkzee: “E’ il simbolo della nostra squadra”

Il Napoli ha pareggiato a Bologna per la quinta giornata di campionato di Serie A, dopo una prestazione dei gialloblu in cui si è vista tutta la qualità di Zirkzee. Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, in conferenza stampa ne ha esaltato l’importanza, come riporta oggi il Corriere dello Sport. “Riccioli ovunque per il campo del Bologna: lampi di classe e uno scroscio di sacrificio. «Zirkzee, in questo momento, è il simbolo della nostra squadra». Certo, non è arrivato il gol, ma nella prestazione di Joshua, Motta ci ha visto tanto tanto di più. «L’attaccante ha sempre voglia di fare gol e lui nel secondo tempo si è creato un’occasione fantastica. Va aiutato maggiormente per metterlo nelle condizioni di poter andare in rete, in attacco dobbiamo fare di più e meglio, ma lui non è mai andato in frustrazione. Ha fatto un lavoro eccezionale, davvero eccezionale: ha dato fiducia ai compagni andando a pressare e quando deve rientrare con i suoi compagni non li lascia mai da soli». Thiago non rimpiange le caratteristiche dell’ormai ex Arnautovic. «Assolutamente no. Marko sa che gli voglio benissimo. Gli ho mandato un messaggio prima del derby, ma voleva andare era il suo momento di andare». L’allenatore del Bologna è contento dei suoi giocatori. «Per me è una grande soddisfazione vederli giocare così. L’ego e l’obiettivo personale è stato messo da parte: in fase difensiva i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico. Volevo frustrare il Napoli e ci siamo riusciti. Il Napoli ha avuto una sola opportunità in tutta la partita perché il rigore per me è inesistente, ma rispettiamo la decisione dell’arbitro»”.

Factory della Comunicazione