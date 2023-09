“Se un giocatore esce in quel modo dal campo, non aiuta Garcia. Il rigore del Napoli? Era netto un altro”

L’ex azzurro Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Bologna-Napoli. Di seguito un estratto del suo intervento: “Non sono d’accordo sul rigore concesso al Napoli. Diverso il discorso su quello non dato al Bologna per il tocco di mano di Anguissa”.

Factory della Comunicazione

Osimhen ha sbagliato. Puoi non essere d’accordo con il cambio con l’allenatore, ma se vuoi aiutarlo non esci in quel modo dal campo, al massimo dopo nello spogliatoio puoi parlare ma non hai in campo quella reazione.

C’è stato un cambiamento e quindi devono adattarsi a situazioni nuove. Anche se Garcia non avesse toccato nulla, avrebbe dovuto riproporre gli allenamenti di Spalletti, e non era giusto. La squadra non è stata cambiata rispetto all’anno scorso, possiamo parlare di discorso fisico? Ma Garcia ci ha detto che la squadra sta bene, certo lo scudetto è figlio di una condizione fisica perfetta e di pochissimi infortuni”.

Fonte: Dazn.