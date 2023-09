Rubrica: “C” Siamo – Avellino show

Per la 5a Giornata del Girone C, la Serie C si sdoppia, quattro gare sono andate in scena questa sera mentre altre sei sono previste domani sera alle ore 20.45. Ma la serata è tutta dell’Avellino che con un roboante 4-0 batte il Monopoli e continua la sua rincorsa ai primi posti in graduatoria, il primato è distante solo 3 punti, in attesa che il girone completi il suo turno. Il risultato al Partenio-Adriano Lombardi è stato in bilico solo per 45 minuti di gioco, quelli del primo tempo, nella ripresa la scena cambia e i lupi avellinesi segnano quattro reti ai pugliesi, ottenendo altri punti preziosi per l’operazione primato. La Casertana alimenta il suo momento positivo, pareggiando per 1-1 sul campo del Potenza, dimostrando di non voler essere una meteora. Il Sorrento non riesce ancora a calarsi nella nuova realtà calcistica, così ne approfitta il Crotone che batte di misura la società rossonera, relegando di fatto la compagine della costiera all’ultimo posto in classifica.

Avellino – Monopoli 4-0 (0-0)

AVELLINO (3-4-1-2): Ghidotti; Benedetti, Rigione (73′ Mulè), Cionek; Cancellotti, Palmiero, Armellino, Tito (65′ Sannipoli); Varela (85′ Maisto); Sgarbi (65′ Gori), Patierno (85′ Marconi). A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Dall’Oglio, Pezzella, Tozaj. All.: Antonio La Porta (vice).

MONOPOLI (4-2-3-1):Perina; Fazio, Fornasier, Ferrini (85′ Angileri), Di Benedetto (85′ Piarulli); Hamlili, Vassallo; Iaccarino (85′ Peschetola), Starita (57′ Borello), D’Agostino; Spalluto (71′ Santaniello).All.: Francesco Tomei.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola.

MARCATORI: 50′ Sgarbi, 55′ Patierno, 58′ Armellino, 66′ Patierno.

AMMONITI: 26′ Ferrini, 29′ Cionek, 52′ Tito, 87′ Maisto.

Crotone – Sorrento 1-0 (1-0)

Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo (75’ Spaltro), Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (85’ D’Errico); D’Ursi (65’ Vitale), Pannitteri (65’ Giannotti), Tribuzzi; Gomez (85’ Vuthaj). A disp.: Lucano, D’Alterio, Papini, Bove, Crialese, Di Stefano, Bruzzaniti, Rojas, Cantisani, Tumminello. All.: L.Zauli

Sorrento (4-3-3): Marcone; Vitiello (81’ Todisco), Blondett, Panelli, Loreto (70’ Martignago); Cuccurullo (62’ Fusco), De Francesco, Messori (81’ Bonavolontà); Vitale, Ravasio, Scala (70’ Colombini). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, La Monica, Chiricallo, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Arbitro: Virgilio di Trapani

Marcatori: 23’ Gomez (C)

Ammoniti: Dini, D’Errico, Tribuzzi (C), Scala, Panelli, De Francesco, Bonavolontà (S)

Espulso: 58’ Panelli (S) per doppia ammonizione

Potenza – Casertana 1-1 (0-1)

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Verrengia, Sbraga, Armini, (dal 76′ Maddaloni); Hadziosmanovic, Schiattarella (dal 64′ Saporiti), Laaribi (dal 51’Porcino), Steffe (dal 64′ Prezioso), Volpe, Caturano, Di Grazia (dal 51′ Asencio R.). A disposizione: Alastra, Gagliano, Hristov, Mata, Monaco, Rossetti. All.: A. Colombo.

CASERTANA: Venturi; Fabbri, Celiento, Soprano, Anastasio: Toscano (dal 62′ ; Proietti), Casoli G., Damian, Tavernelli (dal 73′ Taurino), Curcio (dal 90′ Turchetta G.). A disposizione: Marfella, Trematerra; Cadili, Del Prete, Galletta; Matese, Paglino S.; Sciacca. All.: V.Cangelosi

Reti: al 21′ Curcio, al 77′ Caturano.

Ammonizioni: 4′ Laaribi, al 39′ Caturano, al 40′ Hadziosmanovic, al 94′ Sbraga