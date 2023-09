Napoli, il confronto pesa come un macigno ed è ingiusto

Alla fine i tre punti sono arrivati. E le vittorie aiutano sempre, anche quando sei in difficoltà fisiche, tecniche e tattiche, come appare evidente nel Napoli di quest’ inizio stagione. Sembra che la squadra sia in cerca di una nuova identità, ma paragonarla sempre a quella dello scorso anno non è un bene. La Gazzetta dello Sport scrive:

