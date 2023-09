Meret spegne le critiche: “Salviamo prestazione e risultato. Noi siamo uniti, penso si sia visto”

Il Napoli ha portato a casa i tre punti della vittoria contro il Braga, per la prima di Champions League, anche se dopo una gara oggettivamente sofferta a tratti. Alex Meret, portiere del Napoli dopo la gara però, con le sue parole, spegne ogni critica, come riporta Il Mattino. “«Salviamo prestazione e risultato» dice Alex Meret, che prova a difendere anche i suoi compagni di Napoli dopo la vittoria non proprio brillante di Braga. «Avevamo preparato la gara con il baricentro molto basso, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene perché potevamo segnare più di un gol. Nel finale ci siamo abbassati troppo, loro non erano stati troppo pericolosi prima del pari però. Poi abbiamo reagito, avevamo voglia di vincere, quindi salvo tutto anche se c’è da lavorare ancora molto» le parole del portiere. «L’abbraccio dopo il gol di Di Lorenzo è stato importante per tutti, il gruppo è sempre quello e ha voglia di vincere. Due risultati meno positivi di quelli che ci piacciono non devono far scattare la caccia al colpevole. Noi siamo uniti, penso si sia visto stasera. Tutti hanno dato una mano anche in difesa, credo si sia visto» ha spiegato in mixed zone. Ora il Real Madrid: «Ma è ancora lunga la corsa del girone, sarà una sfida bellissima e ce la giocheremo. Non credo sarà decisiva ma darà segnali importanti per il prosieguo del girone».

Factory della Comunicazione