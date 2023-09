Garcia risponde piccato: “Non inventate cose!”

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Il Napoli di Rudi Garcia si prende tre punti importantissimi a Braga all’esordio Champions: «È sempre difficile vincere in trasferta in Europa. Lo abbiamo fatto con un gol e mezzo, il secondo l’hanno fatto gli avversari. Ma anche quello è un aspetto su cui stavamo lavorando» le parole dell’allenatore francese subito dopo il match «Lo spirito è stato buono, non siamo stati in grado però di metterci al riparo. Abbiamo avuto tante chances per il secondo gol, se lo fai sei più tranquillo e invece l’avversario può pareggiare. Poi siamo ripartiti e siamo in testa alla classifica, contenti del risultato». Si legge su ilmattino.it

«Nessuna pressione.Quando hai così tante occasioni e non segni è normale che quando trovi il gol si abbia quella reazione. Non inventate cose che non sono nella mia testa»