Calcio Femminile – Sonora sconfitta della Nazionale Under 23 contro i Paesi Bassi

Le ospiti sfruttano nel primo tempo un’indecisione difensiva avversaria, quindi colpiscono con il raddoppio proprio nel momento migliore dell’Italia. Nel finale il definitivo terzo gol

Factory della Comunicazione

Nella prima amichevole stagionale la Nazionale femminile Under 23 esce sconfitta per 3-0 contro i Paesi Bassi: un passivo però fin troppo negativo per le Azzurrine, penalizzate oltremodo da alcune disattenzioni difensive e freddate dal raddoppio orange nel loro momento migliore.

“Difficile commentare una partita del genere…” è il commento a caldo, sconsolato, di Nazzarena Grilli, che poi continua: “Il risultato è senz’altro bugiardo per quanto mostrato in campo. Noi abbiamo affrontato una squadra forte, ma l’atteggiamento delle ragazze mi è piaciuto moltissimo. Abbiamo peccato nella lucidità sotto porta, cosa che invece, alle nostre avversarie, non è mancata: sono state estremamente ciniche”.

La partita. L’equilibrio della gara viene interrotto al tredicesimo del primo tempo quando, sfruttando un traversone effettuato su una punizione da centrocampo, Hoekstra si inventa una conclusione precisa e beffarda, raccogliendo l’invito della compagna: il suo tiro al volo diventa un pallonetto che supera in maniera chirurgica Beretta.

Nella ripresa l’Italia entra in campo con uno spirito più battagliero e a inizio secondo tempo, al 6’, è uno spunto della solita Marinelli, sulla sinistra, a creare scompiglio nella difesa ospite: il tiro cross della giocatrice del Milan viene smanacciato in qualche maniera da Dinkla, mentre Monnecchi non riesce a trovare il tempo giusto per la ribattuta in rete a pochi metri dalla linea di porta. Proprio nel momento migliore delle Azzurrine, al 16’, i Paesi Bassi però raddoppiano: Ripa conclude dal limite dell’area e la parabola del suo tiro – deviato – diventa un cinico ghigno per l’estremo difensore azzurro

Le ragazze di Grilli cercano di rientrare nel match anche con nuove energie dalla panchina, ma a otto minuti dalla fine ecco arrivare lo 0-3 che chiude definitivamente i conti: Leuchter calcia una punizione dai trenta metri aggirando esternamente la barriera, depositando in rete il terzo sigillo ospite.

Lunedì prossimo la seconda e ultima amichevole di questa finestra per la Nazionale Under 23: a Falkenberg (calcio d’inizio ore 18) la sfida contro le padrone di casa della Svezia.

Italia-Paesi Bassi 0-3

ITALIA: Beretta; Soffia, Severini, Massimino, Robustellini; Bellucci, Tomaselli; Marinelli, Catena, Monnecchi; Longo. A disp.: Giordano, Santoro, Gallazzi, Della Peruta, Forcinella, Ferrara, Corelli, Toniolo, Pfattner, Petrara, Gilardi, Arcangeli. All.: Grilli

PAESI BASSI: Dinkla; Everaerts, Doorn, Hendriks, Tuin; Van Gool, Ripa, Van Ginkel; Rijsbergen, Hoekstra, Leuchter. A disp.: Alkemade, Liefting, Foederer, Hulswit, Koeleman, Dompig, Noordman, Henry, Ooosten, Nijstad. All.: Hoogstederr

ARBITRO: Fioravanti. Assistenti: Quartararo e Cucciniello. IV Ufficiale: Foresi

RETI: 13’pt Hoekstra, 16’st Ripa, 37’st Leuchter

NOTE – Ammonite Tuin e Foederer. Recupero: 2’pt, 6’st

Mediagallery Nazionale U23 femminile Italia-Paesi Bassi 0-3: a Coverciano la prima amichevole stagionale Vai alla gallery

L’elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Napoli), Francesca De Bona (Res Women), Camilla Forcinella (Genoa), Astrid Gilardi (Como);

Difensori: Michela Catena (Fiorentina), Michela Giordano (Sampdoria), Marika Massimino (Ternana), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (Milan), Erika Santoro (Sassuolo), Emma Severini (Fiorentina), Martina Toniolo (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Juventus), Anastasia Ferrara (Sassuolo), Valentina Gallazzi (Napoli), Maria Grazia Petrara (Ternana), Elisa Pfattner (Neulengbach), Martina Tomaselli (Roma);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Como), Alice Corelli (Napoli), Victoria Marie Della Peruta (University North Caroline), Chiara Miriam Longo (Fiorentina), Gloria Marinelli (Milan), Margherita Monnecchi (Como)

Staff – Tecnico: Nazzarena Grilli; Assistente tecnico: Nicola Matteucci; Preparatore atletico: Gilberto Voltolina; Preparatore dei portieri: Pasquale Pastore; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Salvatore Caruso, Gloria Modica e Francesco De Carli; Fisioterapista: Matteo Cossa; Segretario: Elena Moretti.