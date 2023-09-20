Ufficiale – Tutti gli arbitri della 6^ giornata di Serie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 23 settembre.
PALERMO – COSENZA Venerdì 22/09 h. 20.30
MONALDI
PASSERI – COSTANZO
IV: DELRIO
VAR: NASCA
AVAR: PATERNA
BRESCIA – VENEZIA h. 14.00
ZUFFERLI
ZINGARELLI – RICCI M.
IV: DIOP
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
CREMONESE – ASCOLI h. 14.00
VOLPI
MASTRODONATO – YOSHIKAWA
IV: MILONE
VAR: IRRATI
AVAR: DI VUOLO
FERALPISALO’ – PISA h. 14.00
MINELLI
DE MEO – BERCIGLI
IV: CHERCHI
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: GUALTIERI M. (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
MODENA – LECCO h. 14.00
PERENZONI
VECCHI – BELSANTI
IV: GAUZOLINO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MUTO
TERNANA – SUDTIROL h. 14.00
TREMOLADA (foto)
MELI – ALASSIO
IV: BORDIN
VAR: MIELE
AVAR: VALERI
SPEZIA – REGGIANA h. 16.15
COSSO
PALERMO – CATALLO
IV: CALDERA
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)
AVAR: SERRA (ON-SITE STADIO “DINO MANUZZI”)
BARI – CATANZARO Domenica 24/09 h. 16.15
MARIANI
VIVENZI – SCATRAGLI
IV: VINGO
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CITTADELLA – COMO Domenica 24/09 h. 16.15
DI BELLO
ROSSI M. – PERROTTI
IV: GEMELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
PARMA – SAMPDORIA Domenica 24/09 h. 16.15
MASSA
PERETTI – ROSSI C.
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MIELE