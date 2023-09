Sporting Braga-Napoli senza Demme: unico azzurro davanti alla tv

A Braga non è andato perché non è nella lista Uefa. Ma Diego Demme, titolare della maglia numero 4 nell’elenco presentato per il campionato alla Lega di serie A, seguirà da spettatore, in tribuna o nel salotto di casa, tutte le partite del Napoli. Perché non rientra nei piani tecnici del club e neanche in caso di emergenza, probabilmente, Diego Armando Maradona, di cui suo padre era tifoso. Un sogno diventato realtà, quello di indossare la stessa maglia del Pibe, nel gennaio 2020. Demme mezzo calabrese venne schierato come titolare dal calabrese intero Rino Gattuso e con Ringhio è stato sempre sulla linea mediana, preferito a Stanislav Lobotka, lo slovacco che sarebbe esploso con Luciano Spalletti nel ruolo di regista. Ma, titolare della maglia numero 4 nell’elenco presentato per il campionato alla Lega di serie A, seguirà da spettatore, in tribuna o nel salotto di casa, tutte le partite del Napoli. Perchée neanche in caso di emergenza, probabilmente, Rudi Garcia ricorrerebbe al centrocampista tedesco di origini calabresi. Diego come, di cui suo padre era tifoso. Un sogno diventato realtà, quello di indossare la stessa maglia del Pibe, nel gennaio 2020. Demme mezzo calabrese venne schierato come titolare dal calabrese interoe con Ringhio è stato sempre sulla linea mediana, preferito a, lo slovacco che sarebbe esploso connel ruolo di regista.

Factory della Comunicazione

Tormentate, non soltanto a causa di due seri infortuni, le stagioni con l’attuale C.T. dell’Italia: Demme non ha più trovato spazio, collezionando in un biennio 32 presenze, tutti piccoli o medi spezzoni di partita. In totale, dal 2020 al 2023, 89 gare e 5 gol. Diego difficilmente arriverà alla partita numero 90 perché non rientra da mesi nei piani tecnici e non è previsto che possa essere rinnovato il suo contratto. Non ha grande mercato un calciatore che ha superato i trent’anni ed è stato visto pochissime volte in campo negli ultimi tempi. A vuoto alcuni tentativi in serie A, vi era stato qualche interessamento in Turchia. Si vedrà a gennaio. Intanto, Diego ha tolto la maglia: spettatore non pagante delle partite dei suoi compagni.

Fonte: il Mattino.