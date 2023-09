“Sostituire Spalletti non era semplice ma oggi il Napoli non è competitivo per il campionato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il gesto di Kvaratskhelia, al momento del cambio con Zerbin, può denotare qualcosa all’interno dello spogliatoio?

“Bisognerebbe esserci dentro per poter capire determinate dinamiche. Non è il caso, pertanto, che mi sbilanci in dichiarazioni. Il Napoli sta faticando, ma mi auguro che possano svilupparsi i giusti meccanismi per consentire alla squadra di tornare ad esprimersi ai livelli usuali. Sostituire Spalletti, inoltre, non era affatto semplice”

Cosa si aspetta dalla gara di questa sera?

“Anzitutto, non bisogna commettere l’errore di snobbare alcun avversario. Non esistono squadre materasso. Ciò detto, il Braga è una squadra portoghese e, in quanto tale, denoterà sicuramente qualità nel possesso palla. Ciò che potrà rivelarsi fondamentale sarà l’impostazione tattica dei partenopei”

Un anno senza coppe può aiutare la Juventus nella risalita?

“L’assenza di coppe aiuterebbe qualsiasi squadra. L’intera settimana dedicata alla preparazione di una partita è un vantaggio. A ciò va aggiunto un organico di assoluta qualità. Organico di spessore su cui può contare soprattutto l’Inter, al momento la vera squadra da battere. Per il titolo prevedo una lotta tra nerazzurri, Milan e Juventus. Le romane lotteranno per la Champions e, ad oggi, il Napoli non pare poter contendere il tricolore alle tre pretendenti”

Quello del Milan è un mercato confusionario o c’è soltanto bisogno di trovare alchimia?

“Credo che il Milan abbia fatto un buon mercato, sia in entrata che in uscita. I calciatori acquistato sono ottimi prospetti. Trovare la giusta alchimia, poi, non è semplice. Non si dovrebbe limitare il giudizio del mercato soltanto all’esito di una gara. La sconfitta nel derby è stata pesante, ma le favorite per il titolo restano sempre Inter e Milan”

Che insidie nasconde la squadra di Thiago Motta per il Napoli?

“Sarà una gara molto insidiosa. Thiago Motta sta dimostrando di essere un allenatore di valore, e di carattere. La squadra segue in tutto il proprio tecnico, e questo la dice lunga sulle qualità di Motta”

Fonte: 1 Station Radio.