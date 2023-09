Rony Lopes: “Il Napoli ha bisogno di tempo per ritrovare se stesso, su Garcia…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mikkel Beck, agente di Rony Lopes (calciatore dello Sporting Braga):

“Se il Braga può vincere contro il Napoli? C’è assolutamente la possibilità, d’altronde i giocatori del Braga sanno che in Champions League tutti hanno la possibilità di passare il turno e devono crederci per cercare di ottenere un risultato complesso contro il Napoli. Che sensazione dà il Napoli al Braga? La stagione è appena iniziata e il Napoli avendo cambiato allenatore ha bisogno di tempo per ritrovare se stesso. C’è assolutamente la possibilità, d’altronde i giocatori del Braga sanno che intutti hanno la possibilità di passare il turno e devono crederci per cercare di ottenere un risultato complesso contro il Napoli.La stagione è appena iniziata e il Napoli avendo cambiato allenatore ha bisogno di tempo per ritrovare se stesso.

Conosco personalmente Rudi Garcia e ho grande fiducia sul fatto che possa mettere le cose a posto. Se Rony Lopes giocherà titolare questa sera? Non so ancora la formazione di stasera, ma mi auguro che possa giocare titolare. Secondo me può fare la differenza in questa partita.

Che percezione abbiamo avuto vedendo il Napoli come rivale in Europa? Il Napoli ad oggi è uno dei club più importanti d’Europa. Sei al livello top se vinci lo scudetto contro squadre come Inter, Juventus e Milan. Il campionato italiano sta crescendo, la percezione è che ci siano due top club nel girone. Osimhen è già un top player e se il Napoli avesse voluto venderlo avrebbe trovato pronti tutti i migliori club d’Europa, se è rimasto è perché il Napoli ha voluto tenerlo.

È difficile per qualsiasi tecnico gestire tre competizioni, non c’è alternativa a quella di far riposare qualche giocatore. Non è un caso che arrivino in fondo a questa competizione solo squadre che hanno rose forti e ampie. Se ho un buon giocatore da vendere al Napoli? Ne abbiamo parecchi di bravi giocatori, ma il mercato è chiuso e l’etica mi impone di non parlare in questo momento. Richiamatemi a gennaio”.