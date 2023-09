Pistocchi: “Certo, ha stravolto il Napoli, ma Garcia out è prematuro”

Maurizio Pistocchi è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: “Cosa cambiare nel Napoli di Garcia in vista dell’impegno Champions? Abbiamo visto un bruttissimo Napoli per un intero tempo contro il Genoa: tanta confusione in fase difensiva, qualche azione pericolosa creata ma senza finalizzare a porta. Il Napoli non ha la stessa sicurezza nelle giocate dello scorso anno. Eppure, nella confusione generale, Garcia ha indovinato le sostituzioni, che hanno denotato anche una certa dose di coraggio, come quella di Cajuste per Anguissa o del cambio modulo in corsa con l’ingresso di Raspadori. Il Napoli ha le potenzialità per rivincere il campionato: l’Inter è in grande condizione fisico-atletica ma i gol sono arrivati anche su alcuni errori macroscopici del Milan. L’Inter ha un centrocampo fenomenale ed una rosa molto profonda che consente ad Inzaghi di contare su diverse soluzioni tattiche. Garcia out, invocazione all’esonero eccessiva? Dopo quattro giornate è assolutamente prematuro e fuori luogo. Certo, Garcia ha stravolto il Napoli dello scorso anno: magari cambiare al 4-2-3-1 può essere anche la scelta giusta, non lo si può sapere in anticipo ma certamente così non va bene e si deve cambiare direzione. Oggi chi fa calcio a livello europeo deve essere in grado di cambiare modulo e sistemi di gioco quando necessario e non affezionarsi ad un unico modulo: non è da queste cose che si giudica un allenatore. Garcia ha avuto coraggio nell’accettare di allenare quel Napoli lì dopo quell’allenatore lì che aveva vinto in modo stratosferico. Ha rischiato la reputazione. A me non soddisfa tecnicamente. Ma sono pronto a tornare sulle mie posizioni se metterà in campo una squadra con un’identità, cosa che finora non ho visto”

