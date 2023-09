Osimhen voleva lasciare Napoli, lo confida il Ct Josè Peseiro a Il Mattino

“All’inizio pensava di andare via, ma poi ha deciso di rimanere e fare del suo meglio a Napoli. E io sono felice di vederlo ancora competere per grandi obiettivi in Europa“. Lo afferma Josè Peseiro, c.t. della Nigeria, ad Il Mattino. Ovviamente la frase è riferita a Victor Osimhen e alle voci di mercato che lo hanno riguardato tutta l’estate:

Factory della Comunicazione

“Osimhen può vincere di sicuro il pallone d’oro in futuro. Non gli manca proprio nulla per riuscirci. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che sono al top in questo momento, ma di sicuro è uno che segna tanto, tantissimo. All’inizio pensava di andare via, ma poi ha deciso di rimanere e fare del suo meglio a Napoli. E io sono felice di vederlo ancora competere per grandi obiettivi in Europa”.

Lo ha visto di recente per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, come lo ha trovato? “Temevo potesse arrivare triste e invece lo ho trovato scatenato: ha lavorato e fatto vedere cose bellissime. Ha giocato partite fantastiche, segnando 3 gol. Ha chiuso le qualificazioni con 10 reti, miglior marcatore. Ora speriamo ci aiuti a vincere la Coppa d’Africa. Era il solito Victor, felice e sorridente: è un vantaggio per tutti”.

Per la Nigeria è un bene sia rimasto a Napoli. “Ma Victor è felicissimo a Napoli. Per il suo percorso di crescita, restare in Europa e mettersi in mostra in Champions resta la strada migliore. È giovane e ha tempo per dimostrare il suo talento. Poi capisco che di fronte a certe offerte uno possa vacillare: due stagioni in Arabia valgono più di dieci in Europa, ma i soldi non sono tutto. Victor è migliorato tanto in Italia”.

Che Braga troverà Osimhen? “Una squadra che gioca bene e che non ha nulla da perdere. Giocare senza pressione può essere un vantaggio. Il Napoli non deve aver paura, ma deve rispettarla perché ha qualità: non sarà una gara facile”.