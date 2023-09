Napoli vincente contro il Braga: il commento della società

Il Napoli vince contro il Braga soffrendo più del dovuto e arriva anche il messaggio della società per la prima vittoria in Champions League: “La C di Champions, la C di Capitano, la C di carattere. Il Napoli inaugura con le tre C il sentiero delle Stelle d’Europa. E’ da cuore e batticuore quello che accade in Portogallo. Dopo un dominio assoluto nel primo tempo, con pali, traverse e occasioni a valanga, gli azzurri passano nel recupero con uno splendido sinistro di Di Lorenzo sotto l’incrocio. Poi nella ripresa c’è tutto il pathos di questo esordio internazionale. Il Braga pareggia all’84esimo con un colpo di testa di Bruma che festeggia gonfiando un palloncino nell’urlo dello stadio. Ma c’è ancora tempo per far esplodere il pallone vero dall’altro lato. Zielinski crossa teso e Niakitè per anticipare Osimhen devia nella sua porta. Il Napoli vince, soffre e libera la gioia di un successo che nella prima parte poteva assumere dimensioni nette. Ma i 3 punti arrivano lo stesso, con orgoglio e sacrificio. Il cielo è azzurro tra le stelle d’Europa, il Napoli è l’unica squadra italiana ad aver vinto in questa prima notte di Champions. Si ricomincia domenica contro il Bologna al Dall’Ara. Il tour de force tra coppa e campionato è appena iniziato..“.

Fonte: SSC Napoli