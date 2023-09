Mario Rui gioca in casa: “La squadra è unita e siamo carichi a mille: vogliamo vincere, vogliamo battere il Braga”

Stasera il Napoli giocherà la prima di Champions League contro lo Sporting Braga, in Portogallo, dove, quello che sarà uno dei titolari in campo, Mario Rui, è di casa, essendo portoghese, come riporta oggi il Corriere dello Sport. “Mario Rui gioca in casa. Lui sì, è portoghese: è nato a Sines, provincia di Setubal, più o meno 490 chilometri da Braga, e ieri s’è immerso in un’atmosfera che conosce molto bene. Oggi, però, sarà tutta un’altra storia: lo Sporting non farà sconti, non ne ha alcuna intenzione e anche Artur Jorge ha sottolineato l’ambizione dei suoi. Con rispetto ma senza paura contro i campioni d’Italia. «Siamo sempre pronti per fare del nostro meglio, ma per me non è un momento difficile: abbiamo sbagliato gli ultimi trenta minuti con la Lazio e i primi sessanta con il Genoa. Abbiamo sbagliato novanta minuti. Per me non esiste il problema, la squadra è unita e siamo carichi a mille: vogliamo vincere, vogliamo battere il Braga». E ancora. «Avverto un pessimismo eccessivo: il gruppo è lo stesso, è quello dell’anno scorso, ed è unito e compatto anche con lo staff. La condizione fisica è buona, lo dicono anche i test, e ci dispiace che all’esterno si parli così tanto. È vero che dal punto di vista del gioco non stiamo rendendo al massimo, ma la responsabilità è nostra. È dei giocatori. Siamo noi che scendiamo in campo». La soluzione, insomma, è molto semplice. La più semplice possibile: «Cercheremo di migliorare subito, già con il Braga, così faremo cambiare idea un po’ a tutti»”.

