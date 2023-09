Iacomuzzi sicuro: “Meluso avrà modo di inserirsi totalmente nel nuovo ambiente, ma ci vuole tempo”

Carlo Iacomuzzi, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Quanto è importante la figura di un direttore sportivo in momenti complicati come quello del Napoli? Di sicuro Giuntoli dopo anni aveva trovato la possibilità di avere più voce in capitolo e maggiore libertà di espressione e di intervento. L’autonomia non si raggiunge in due, tre mesi. Meluso avrà modo di inserirsi totalmente nel nuovo ambiente. Incide molto anche il fatto che le gare non sono andate come si sperava e il paragone con Spalletti complica ulteriormente le cose. Certo, ci sono diverse situazioni contrattuali da mettere a posto e sulle quali si interverrà sicuramente. Il problema è la differenza tra i due allenatori, che hanno due modi totalmente diversi di relazionarsi alla squadra. I calciatori hanno bisogno di adattarsi rapidamente a questi cambiamenti, evidentemente stanno facendo fatica a calarsi nella mentalità e nella comunicativa del nuovo tecnico, abituati come erano alla comunicazione di Spalletti. La società deve avere fiducia nel tecnico, non si può mettere tutto in discussione dopo due partite andate male. È normale che con un cambio allenatore periodi di adattamento siano da accettare”.

Factory della Comunicazione