Garcia sicuro: “Siamo venuti qui per vincere, con molta ambizione e fiducia”

Ieri giornata infinita per il Napoli, che per problemi tecnici riscontrati per i voli che doveva portare gli azzurri in Portogallo, e di conseguenza ritardo nell’arrivo e per la conferenza stampa, dove mister Garcia ha garantito l’importanza della gara di stasera contro lo Sporting Braga per la Champions League, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Una vigilia infinita, cominciata con il consueto allenamento di rifinitura a Castel Volturno nella tarda mattinata e poi proseguita al telefono, in attesa di novità sul decollo. L’aereo charter che doveva arrivare da Milano a Capodichino ha fatto ritardo, trovando poi gli slot occupati per atterrare e poi ripartire, costringendo così Garcia e i suoi ragazzi a ritardare la partenza per il Portogallo di tre ore, così come la conferenza stampa di vigilia, inizialmente prevista per le 19.50 e alla fine cominciata alle 22.30 italiane. Ma ai tifosi e al presidente De Laurentiis importa che oggi il Napoli sia puntuale in campo, che torni brillante e dominante, con la stessa fame e lo stesso entusiasmo visto nel girone di un anno fa, chiuso al primo posto e con il miglior attacco della competizione. «Siamo venuti qui per vincere, con molta ambizione e fiducia», dice Garcia. Qualcosa non va? Sì, in campionato siamo quinti e non ci piace, ma è un problema di continuità. Ora però pensiamo alla Champions. Sono sei partite e tutte sono decisive. Sentito De Laurentiis? Non di più non di meno delle altre volte. Io sono sereno, credo lo sia anche lui, ma dovete chiederglielo. Dove migliorare? Io devo imparare dalla squadra e la squadra deve imparare da me».

