Arrivano i primi “soldi Champions” nelle casse del Napoli

Champions League al via oggi esordio anche per il Napoli di Rudi Garcia, ma nel frattempo arrivano le prime entrate nelle casse dei 32 club partecipanti. Secondo quanto riportato dal portale specializzato Calcio & Finanza, infatti, l’Uefa in queste ore ha versato nelle casse delle squadre Champions i primi bonus relativi alla partecipazione alla nuova edizione del torneo. Si tratta di un totale di 473,6 milioni di euro, con ogni società partecipante che incasserà 14,8 milioni di euro (il bonus per la partecipazione ammonta a 15,64 milioni, ma 840mila euro per ogni società saranno versati successivamente). Complessivamente, i club italiani incasseranno dunque 59,2 milioni di euro. DSi legge sul mattino.itAi quali si aggiungeranno i ricavi da ranking storico, le due quote di market pool (una in base al piazzamento in classifica nella Serie A 2022/23 che premia il Napoli visto lo scudetto e una in base al numero di partite in Champions giocate in questa edizione) ed eventualmente i ricavi per i successi o i pareggi nella fase a gironi del torneo e per tutti i passaggi del turno successivi.

