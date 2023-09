“Non sarà una stagione semplice per il Napoli. Garcia sembra fuori contesto.”

Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuta Valentina Maceri, ex calciatrice e giornalista BILD e DAZN. Di seguito un estratto della sua intervista: “Il Napoli? Penso che non sarà una stagione facile, hanno perso giocatori importanti e cambiato l’allenatore. L’anno scorso era la sorpresa della stagione in Champions, quest’anno ci sono delle aspettative. Sono tutti avvertiti quando si parla del Napoli a livello internazionale. Sarà un girone abbastanza difficile per il Napoli.

Il Real Madrid in questo girone di Champions League è imbattibile a meno che non avvenga qualche miracolo, poi si giocheranno il secondo posto il Napoli e forse l’Union Berlino che è un po’ il Napoli dell’anno scorso.

L’Union Berlino non lo paragonerei al Lipsia, che è tutt’altra squadra. L’Union Berlino è conosciuto per comprare giocatori già di esperienza per rinforzare la squadra e raggiungere obiettivi che un paio di anni fa non se li sognava neanche. Stanno confermando da due o tre anni che stanno facendo un buon lavoro.

Non è ancora confermato che Naggelsman guiderà la Nazionale tedesca, ma sarà comunque un contratto breve fino agli europei del 2024.

Il Napoli di quest’anno è tutt’altra squadra rispetto alla scorsa stagione. Dipenderà tanto anche da come comincerà questo cammino in Champions, ma la sensazione è che Garcia non sia l’allenatore giustissimo per il Napoli. Giudicando le prestazioni attuali farà fatica. Servirebbe un allenatore dinamico capace di percepire il ruolo del calcio a Napoli e la mentalità italiana”.

Fonte: Radio CRC.