Garcia: “Determinazione e fiducia, domani vogliamo i tre punti! Mario Rui: “Crisi? Non esageriamo, parliamo di due partite…”

22:58 – Termina qui la conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui.

Per Garcia. C’è il rischio di sottovalutare l’avversario? “Ho giocato qui col Marsiglia in Europa League. Torno qua con piacere, è uno stadio particolare. Il Braga è cresciuto tanto visto che ora è in Champions League. Noi rispettiamo gli avversari e faremo in modo di giocare al 100%”.

Per Mario Rui. Che Braga ti aspetti? Come ti senti a Napoli? “E’ tra le migliori squadre di Portogallo negli ultimi anni, andrà in campo per vincere. A Napoli sto bene, sono lì da sette stagioni, Napoli è una delle città più belle in cui sia stato. I tifosi ci stanno molto vicini e questo conta tanto”.

Per Mario Rui. Giocare qui può aiutarti anche a tornare in nazionale? “Non è il mio primo pensiero, il primo obiettivo è aiutare la squadra a ottenere i tre punti. Poi mi fa piacere che si giochi in Portogallo”.

Per Garcia. A che punto è Natan “Vi avevo spiegato che abbiamo avuto la sosta per farlo lavorare. Ora pare non abbia più problemi fisici, aveva un problema al ginocchio. E’ più vicino a entrare in questa squadra, ma voglio far sì che ci siano buone condizioni”.

Per Mario Rui. Ora sui corner marcate a uomo e non a zona. C’entra questo con i gol presi su angolo? “E’ una coincidenza, anche lo scorso anno abbiamo sofferto sui calci d’angolo. Difendere a uomo o a zona cambia poco. Sicuramente è un punto da migliorare, ma credo che i gol presi siano una coincidenza”.

22:47 – Garcia: “Domani vogliamo vincere con determinazione e fiducia, il Braga è una squadra di qualità, hanno giocatori di qualità. Noi vogliamo iniziare bene questo girone di Champions, dobbiamo mettere tutto in campo dal primo minuto per iniziare bene questa Champions League”.

22:45 – Mario Rui: “Il gruppo è coeso, è lo stesso e non ci sono problemi. Siamo uniti e compatti tra squadra e staff, la condizione fisica è buona. È solo una percezione da fuori, i test e i dati che abbiamo sono buoni”.

22: 43 – Garcia: “Tutta la rosa è importante, non facciamo risultato solo con 2 ma Osimhen è importante per noi, per Kvara è differente. Ho parlato con lui perchè lo voglio sereno, il modo migliore per lui per fare gol è giocare con piacere e fare gol e assist. Domani giochiamo la regina delle competizioni”.

22:40 – Mario Rui: “Abbiamo sbagliato solo due partite, mi sembra esagerato parlare di crisi”.

22:35 – Garcia: “Ho sentito ADL domenica, siamo sereni sia io che lui. Dobbiamo essere più efficaci perchè non prendiamo più la porta. Abbiamo subito 8 tiri nello specchio con 5 gol presi. Non difendiamo male, abbiamo anche preso un rigore e due gol su palla inattiva”.

22:33 – Mario Rui: “Siamo pronti per fare del nostro meglio e giocare con le nostre qualità, abbiamo analizzato il secondo tempo con la Lazio e i primi 70 con il Genoa, domani vogliamo vincere a tutti i costi. Siamo carichi a mille”.

22:31 – Rudi Garcia: “Come vivo questo momento? Oggi parliamo della Champions, ma in campionato vogliamo essere in una posizione migliore. Siamo partiti bene con due vittorie, poi abbiamo fatto male. La Champions è un’altra competizione, siamo qui per vincere. Ci arriviamo con determinazione e fiducia”.

Comincia l’avventura europea del Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri affronteranno il Braga domani alle ore 21, nella gara valida per la prima giornata del girone C di Champions League. Alle ore 22 l’allenatore Garcia parlerà in conferenza stampa insieme al terzino azzurro Mario Rui. Segui la diretta testuale su Il Napoli Online.