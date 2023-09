De Laurentiis, il pensiero di “cambiare” Garcia non lo sfiora nemmeno

Dopo la sconfitta con la Lazio ed il pareggio a Marassi, il Napoli dovrà capire quale meccanismo si è inceppato, ed è ciò che vuole anche il presidente De Laurentiis, ma si sicuro non ha pensato nemmeno un attimo a mandare via Garcia, come sottolinea oggi Il Mattino. “Ad Aurelio De Laurentiis piace trasformare i proprio tecnici in personaggi simili a un re Travicello. Lo ha fatto, negli anni, praticamente con tutti i suoi allenatori, senza mai risparmiare nessuno. Spalletti ne è il simbolo: in pratica i due hanno smesso di andare d’accordo dopo lo sfogo presidenziale per la rimonta di Empoli. Ora, chiaro, dopo il 2-2 con il Genoa, il presidente non è contento del momento degli azzurri, ha più di un cattivo pensiero che gli frulla per la testa, interroga e si interroga già con una certa urgenza, preoccupato per una situazione in cui sono troppe le cose che non lo convincono. Ma nessuno pensi che stia riflettendo sul destino di Rudi Garcia perché l’idea di cambiare non lo sfiora neppure un po’. O almeno, non lo sfiora adesso. Ma sarebbe davvero folle credere che il patron possa, dopo due risultati negativi, iniziare una riflessione sul futuro del tecnico scelto appena tre mesi fa”.

